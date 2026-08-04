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НовостиОбщество4 августа 2026 12:05

Во Владимирской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ среди детей

Болеть чаще стали дети до 2 лет и от 15 лет и старше
Виктория СУХОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владимирской области по сравнению с прошлой неделей увеличился показатель заболеваемости ОРВИ на 0,9%.

В больницы региона обратились 3 200 человек, в медучреждения Владимира – 919. При этом выросла заболеваемость среди детей до 2 лет и подростков - от 15 лет и старше, отмечают в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области провел 284 исследования. Были выявлены вирусы не гриппозной этиологии: парагрипп (3, 4 тип). В то же время заболеваемость коронавирусной инфекцией не регистрировалась.