Во Владимире планируют благоустроить Козлов вал

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Во Владимире продолжается благоустройство центра города.

Мэр Сергей Волков встретился с митрополитом Никандром и представителями инспекции по охране объектов культурного наследия. Они обсудили планы по благоустройству Козлова вала.

С одной стороны, необходимо сохранить его исторический облик как объекта федерального значения, а с другой стороны, сделать территорию безопасной и привлекательной для туристов.

Планируется установить современное ограждение, чтобы защитить сам вал от повреждений и обеспечить комфорт для жителей и гостей города. Также необходимо смонтировать современную систему водоотведения, так как текущая проблема со стоком воды разрушает склоны.