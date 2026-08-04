Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 августа 2026 11:24

Во Владимире планируют благоустроить Козлов вал

Глава города обсудил планы по благоустройством с владыкой Никандром
Виктория СУХОВА
скрин с видео администрации Владимира

скрин с видео администрации Владимира

Во Владимире продолжается благоустройство центра города.

Мэр Сергей Волков встретился с митрополитом Никандром и представителями инспекции по охране объектов культурного наследия. Они обсудили планы по благоустройству Козлова вала.

С одной стороны, необходимо сохранить его исторический облик как объекта федерального значения, а с другой стороны, сделать территорию безопасной и привлекательной для туристов.

Планируется установить современное ограждение, чтобы защитить сам вал от повреждений и обеспечить комфорт для жителей и гостей города. Также необходимо смонтировать современную систему водоотведения, так как текущая проблема со стоком воды разрушает склоны.