В Курсантском сквере Владимира устанавливают белокаменные скульптуры витязей

фото с сайта администрации Владимира

«Центр управления городскими дорогами» приступил к установке скульптур, созданных в прошлом году участниками фестиваля «Владимир - белокаменная столица», в Курсантском сквере Владимира.

4 августа установили первую скульптуру — древнерусского воина со щитом и мечом, автором которой стал владимирский скульптор Виталий Цагареишвили. Всего будет установлено три скульптуры. В прошлом году общественное пространство было обновлено — здесь смонтировали новое ограждение, заасфальтировали пешеходные дорожки и установили садовую мебель.

Напомним, что в прошлом году четыре скульптуры, созданные во время фестиваля, были установлены в Центральном парке культуры, а также у Центрального роддома и у Областного перинатального центра — все они посвящены семейной тематике.