Во Владимире начался демонтаж недостроенной вставки между жилыми домами

Улица Горького Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Владимирцы обратили внимание на работы, которые начались в районе домов №63 и №65 по улице Горького, где долгое время пространство между домами «украшал» непрезентабельного вида забор. На этом участке планировали построить вставку, однако работы давно заглохли.

В администрации города Владимира подтвердили, что соответствующее поручение руководство областного центра дало управлению ЖКХ, которое собственными силами и ведет демонтаж. Главной причиной в мэрии назвали многочисленные жалобы местных жителей, в особенности на то, что там нередко играют дети, что может быть весьма опасно.

Так что в ближайшее время это пространство полностью приведут в порядок.