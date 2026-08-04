Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 августа 2026 10:35

Во Владимире начался демонтаж недостроенной вставки между жилыми домами

Работы ведутся на улице Горького
Алексей КОТМЫШЕВ
Улица Горького

Улица Горького

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Владимирцы обратили внимание на работы, которые начались в районе домов №63 и №65 по улице Горького, где долгое время пространство между домами «украшал» непрезентабельного вида забор. На этом участке планировали построить вставку, однако работы давно заглохли.

В администрации города Владимира подтвердили, что соответствующее поручение руководство областного центра дало управлению ЖКХ, которое собственными силами и ведет демонтаж. Главной причиной в мэрии назвали многочисленные жалобы местных жителей, в особенности на то, что там нередко играют дети, что может быть весьма опасно.

Так что в ближайшее время это пространство полностью приведут в порядок.