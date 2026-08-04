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НовостиОбщество4 августа 2026 10:21

Новым начальником ОМВД "Александровский" назначили Михаила Никогосяна

До назначения подполковник полиции на протяжении нескольких лет занимал должность заместителя начальника ОМВД
Виктория СУХОВА
скрин с видео УМВД по Владимирской области

скрин с видео УМВД по Владимирской области

3 августа врио начальника регионального УМВД полковник полиции Пётр Бузин представил нового руководителя ОМВД России «Александровский». Отдел возглавил подполковник полиции Михаил Никогосян.

В 2001 году он окончил Владимирский юридический институт Минюста России, в 2004 году – Владимирский юридический институт. Службу в органах внутренних дел начал в 1997 году.

За годы службы прошел путь с должности милиционера батальона ППС милиции УВД Александровского района до назначения в 2020 году на должность заместителя начальника ОМВД России по Александровскому району – начальника полиции.

Предыдущий руководитель, полковник полиции Денис Лёвин, в июле текущего года переведен в УМВД России по Владимирской области.

Поздравляя вновь назначенного руководителя, Пётр Бузин передал слова поздравлений, пожелав стабильно высоких результатов работы коллектива районного отдела полиции.