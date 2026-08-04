Три жителя Владимирской области получат награды регионального Правительства

Губернатор Александр Авдеев подписал постановление о поощрении наградами Правительства Владимирской области.
За многолетний добросовестный труд Почётной грамотой Правительства региона награждён начальник управления социальной сферы завода им. В.А. Дегтярева города Коврова Юрий Беккер.
Также Благодарность Правительства области объявлена художнику, члену правления Мстёрского отделения всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Денису Молодкину и главе города Коврова Сергею Сидорину.