В Кольчугино коммунальщика будут судить за отсутствующий канализационный люк

Фото Следственного комитета РФ по Владимирской области.

В марте 2026 года в Кольчугино 9-летняя девочка вечером провалилась в шахту канализационного колодца из-за того, что кто-то забыл закрыть ее люком. И вот уголовное дело по этому случаю добралось до суда. Обвиняют в халатности сотрудника местной коммунальной организации.

Подробности этого дела сообщил Следственный комитет РФ по Владимирской области. Они рассказали, что обвинение по делу предъявлено начальнику участка водопроводно-канализационных сетей МУП «Коммунальник». Сам мужчина вину не признал. Однако в Следкоме уверяют, что они собрали достаточно доказательств, доказывающих, что именно он в ответе за случившееся. В частности, следователи говорят, что он, зная об отсутствии крышки люка на колодце с 18 марта, не принял действенных мер аж до 31 марта, когда и произошел несчастный случай.

В тот день около 20 часов 9-летняя девочка во время прогулки наступила на покрывавшие колодец ветхие доски и упала в шахту колодца глубиной более 6 метров. И это еще хорошо, что все закончилось лишь ссадинами. Удивительное везение. Кстати, после случившегося крышка люка была оперативно установлена на следующий день.

Теперь судьбу обвиняемого решит суд. А в Следкоме добавляют, что после данного происшествия подобные нарушения были выявлены в местах расположения других колодцев. Но сейчас уже приняты меры по их устранению.