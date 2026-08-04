Правительство Владимирской области сформировало бюджетную политику на три года

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

В рамках совещания обсуждалось утверждение основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики Владимирской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.

Губернатор Александр Авдеев признал, что в современной ситуации планировать становится сложнее. И хотя экономическая ситуация в регионе стабильна, необходимо иметь определённый запас прочности, поэтому и важно грамотно заложить все цифры уже на будущий год.

В основу бюджетного планирования власти в итоге заложили среднесрочный прогноз показателей социально-экономического развития области. По нему в регионе продолжится устойчивый рост экономики, что позволит выйти на снижение уровня дотационности. Тем временем, в региональном минфине в части налоговой политики предлагают со следующего года ввести льготу по транспортному налогу для владельцев электромобилей. Напомним, такая мера уже действует для владельцев газомоторного транспорта. По мнению чиновников, реализация этих мер позволит обеспечить рост налоговых и неналоговых доходов: на 6,9 процентов в 2027 году к уровню 2026 года и на 4,5-4,8 процента ежегодно в 2028-2029 годах.