Во Владимирской области вновь выберут самого народного участкового

Действующий народный участковый Владимирской области Артем Лапенков на своем участке Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, с 11 по 20 августа жители региона смогут принять участие в онлайн-голосовании на первом этапе конкурса «Народный участковый-2026».

Этот конкурс МВД и «Комсомольская правда» проводят с 2013 года, сейчас этот титул носит капитан Артем Лапенков из Покрова.

На первом этапе победителя будут выбирать на уровне муниципалитетов. На втором этапе с 7 по 16 сентября владимирцы выберут из числа победителей первого тура самого народного участкового Владимирской области. В свою очередь, тот будет представлять регион на Всероссийском этапе.

Проголосовать в первом туре владимирцы смогут на сайте УМВД России по Владимирской области. Там же можно будет ознакомиться с анкетами конкурсантов.