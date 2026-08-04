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НовостиОбщество4 августа 2026 6:42

Во Владимирской области вновь выберут самого народного участкового

Ежегодный региональный конкурс стартует 11 августа
Алексей КОТМЫШЕВ
Действующий народный участковый Владимирской области Артем Лапенков на своем участке

Действующий народный участковый Владимирской области Артем Лапенков на своем участке

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, с 11 по 20 августа жители региона смогут принять участие в онлайн-голосовании на первом этапе конкурса «Народный участковый-2026».

Этот конкурс МВД и «Комсомольская правда» проводят с 2013 года, сейчас этот титул носит капитан Артем Лапенков из Покрова.

На первом этапе победителя будут выбирать на уровне муниципалитетов. На втором этапе с 7 по 16 сентября владимирцы выберут из числа победителей первого тура самого народного участкового Владимирской области. В свою очередь, тот будет представлять регион на Всероссийском этапе.

Проголосовать в первом туре владимирцы смогут на сайте УМВД России по Владимирской области. Там же можно будет ознакомиться с анкетами конкурсантов.