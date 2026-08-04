Во Владимирской области приняли новые меры поддержки для участников СВО

Фото пресс-службы Заксобрания Владимирской области.

Июльское заседание Законодательного Собрания Владимирской области запомнится в первую очередь тем, что на нем принимались законы, направленные на расширение мер поддержки различных категорий граждан. В частности депутаты расширили перечень тех, кто имеет право на однократное бесплатное получение земельного участка в собственность.

Теперь такое право получили женщины, удостоенные звания «Мать-героиня» и проживающие на территории области не менее пяти лет. В настоящее время во Владимирской области звания «Мать-героиня» удостоены шесть жительниц региона.

Также земельный участок бесплатно смогут получить военнослужащие, которые после 1 марта 2026 года заключили контракт о прохождении службы в подразделениях войск беспилотных систем Вооруженных Сил РФ. Срок службы в соответствующих подразделениях на день подачи заявления должен составлять не менее одного года. При этом для данной категории не требуется регистрация по месту жительства или пребывания на территории области.

Участки могут быть предоставлены для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества для собственных нужд.