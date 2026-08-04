В Меленковском округе продолжается реконструкция водопровода

фото с сайта Правительства Владимирской области

В Меленковском муниципальном округе продолжается реконструкция водопровода. Работы ведутся в селе Урваново в рамках федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни» .

Строительство объекта началось в прошлом году. Подрядчик должен проложить более 13 километров водопроводных сетей, ввести в эксплуатацию новое водозаборное сооружение с двумя скважинами, станцией очистки воды и насосной станцией.

Уде сейчас проложено 10,9 километров водопровода с устройством 154 колодцев и 135 вводов в дома. Всего проектом предусмотрено 219 вводов. Основной фронт работ сейчас — на водозаборном сооружении. В июле сюда привезли станцию очистки воды и два резервуара для чистой воды.

«Впереди очень сложный и ответственный этап — подключение оборудования и его проверка. С представителем подрядчика обговорили технические моменты. Сейчас важно, чтобы работы были выполнены качественно и в срок, ведь чистую водопроводную воду ожидают более трехсот жителей села», — отметил глава Меленковского муниципального округа Андрей Пантелеев.