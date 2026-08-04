Во Владимирской области потушили открытое горение на складе после атаки БПЛА

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Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, 3 августа к полуночи сотрудникам МЧС удалось полностью ликвидировать открытое горение в складском комплексе, атакованном накануне утром в Собинском округе беспилотными летательными аппаратами.

Напомним: в результате атаки БПЛА в складском комплексе произошли разрушения и начался крупный пожар, легко пострадали четыре человека — трое мужчин и одна женщина, всем была оказана медицинская помощь и их жизням ничто не угрожает.

Тем временем площадь возгорания составила 100 тысяч квадратных метров. К вечеру совместными силами сотрудников ГУ МЧС Владимирской области и их коллег из Ивановской и Московской областей удалось сократить площадь возгорания до 3000 квадратных метров отдельными очагами.

О полном окончании работ на месте ЧП пока не сообщалось.