Во Владимирской области сократилась площадь пожара на складе после атаки БПЛА

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Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, по состоянию на 20.00 3 августа площадь пожара в складском комплексе, пострадавшем в результате утренней атаки БПЛА, сократилась со 100 тысяч до 3000 квадратных метров отдельными очагами, что было сделано благодаря сотрудникам МЧС.

Сейчас коллеги владимирских пожарных из Подмосковья и Ивановской области уезжают домой, далее работа продолжается силами ГУ МЧС России по Владимирской области вплоть до полной ликвидации пожара.

Александр Авдеев отметил четкую и слаженную работу экстренных служб, а также муниципальной и региональной власти, благодаря чему негативные последствия удалось сократить.