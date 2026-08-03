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НовостиПроисшествия3 августа 2026 18:05

Во Владимирской области сократилась площадь пожара на складе после атаки БПЛА

В Собинском округе продолжается тушение пожара в складском комплексе
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, по состоянию на 20.00 3 августа площадь пожара в складском комплексе, пострадавшем в результате утренней атаки БПЛА, сократилась со 100 тысяч до 3000 квадратных метров отдельными очагами, что было сделано благодаря сотрудникам МЧС.

Сейчас коллеги владимирских пожарных из Подмосковья и Ивановской области уезжают домой, далее работа продолжается силами ГУ МЧС России по Владимирской области вплоть до полной ликвидации пожара.

Александр Авдеев отметил четкую и слаженную работу экстренных служб, а также муниципальной и региональной власти, благодаря чему негативные последствия удалось сократить.