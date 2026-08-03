Во Владимире ветеран Великой Отечественной войны Илья Шибков отметил 103-летие

Фото: администрация города Владимира

Как сообщил глава города Владимира Сергей Волков, 103-й день рождения отметил Илья Максимович Шибков, прошедший всю Великую Отечественную войну, которую закончил в звании майора.

Илья Шибков награжден медалями «За Отвагу», «За освобождение Варшавы», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией», а также двумя орденами Отечественной войны II степени, орденами Красной Звезды и Красного Знамени.

После войны Илья Максимович трудился в Управлении автомобильных дорог Владимирской области и воспитывал молодые поколения.

В день рождения его поздравили сотрудники администрации города Владимира, приехавшие в гости к ветерану. Также слова поздравления в адрес Ильи Максимовича с пожеланием крепкого здоровья и бодрости духа высказал глава города Сергей Волков.