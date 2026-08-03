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НовостиОбщество3 августа 2026 13:41

С 1 сентября в новой школе Суздаля появится первый в регионе "Гнесинский класс"

На таких уроках младшие школьники будут развивать слух и творческое мышление
Виктория СУХОВА
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 сентября в суздальской школе «Открытие» появится первый в регионе «Гнесинский класс».

Уникальная методика Российской академии музыки имени Гнесиных будет вплетена в стандартные уроки младших школьников, что поможет детям с раннего возраста развивать слух, чувство ритма, память и творческое мышление.

Учителя пройдут обучение в академии в Москве, а кураторами будут выступать ведущие специалисты «Гнесинки».

Проект стал возможен благодаря договоренностям с ректором академии Александром Рыжинским. Если «пилот» пройдет успешно — опыт школы «Открытие» масштабируют на всю область, сообщили в администрации Суздальского района.