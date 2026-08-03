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НовостиСпорт3 августа 2026 13:29

Муромская спортсменка победила на всероссийском турнире по пулевой стрельбе

За награды боролись около 400 стрелков из 40 регионов страны
Виктория СУХОВА
фото Министерства физкультуры и спорта Владимирской области

фото Министерства физкультуры и спорта Владимирской области

В Подмосковье стартовали всероссийские соревнования «Открытый Кубок страны» по пулевой стрельбе с участием спортсменов из иностранных государств.

За награды приехали побороться около 400 стрелков из 40 регионов России и Республики Беларусь. В программе соревнований 14 упражнений, в которых будет разыграно 32 комплекта наград.

Как сообщает Министерство физкультуры и спорта Владимирской области, у региона уже есть первая награда – золото завоевала муромская спортсменка Мария Васильева в упражнении «стрельба из пневматической винтовки, дистанция 10 метров».