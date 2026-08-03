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НовостиПроисшествия3 августа 2026 13:27

В Камешковском округе водитель мопеда пострадал в ДТП с легковым автомобилем

Во Владимирской области мотоциклист пострадал в столкновении с автомобилем
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 1 августа окло 17.20 на 1 километре трассы «Камешково-Ляховицы-Суздаль».

По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля «Джилли» при движении со стороны Суздаля в сторону Камешково при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу мопеду «Альфа», которым управлял 37-летний мотоциклист.

В результате столкновения водитель «Альфы» получил травмы, бригада «скорой помощи» доставила его в больницу. По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.