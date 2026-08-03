Во Владимирской области число пострадавших после атаки БПЛА выросло до четырех

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Как сообщает губернатор Владимирской области Александр Авдеев, количество пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на складской комплекс в Собинском округе увеличилось до четырех.

Четвертым человеком, получившим травму, оказался мужчина, поступивший в Больницу скорой помощи Владимира с повреждением головы. При этом от госпитализации он отказался. По информации врачей, состояние пострадавшего опасений не вызывает.

Напомним: ранее стало известно, что в результате атаки БПЛА на складской комплекс утром 3 августа пострадали три человека — женщина и двое мужчин. У женщины повреждена нога, у одного из мужчин палец, еще один пострадавший был доставлен в БСП с травмой головы. Опасений за жизнь травмированных людей у врачей не имелось.