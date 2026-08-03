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НовостиОбщество3 августа 2026 12:05

На прошлой неделе с жителей Владимирской области сняли 5 зараженных клещей

Всего от присасывания клещей за семь дней пострадало 110 человек
Виктория СУХОВА
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Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Владимирской области продолжают атаковать клещи. За прошлую неделю от них пострадало 110 человек, в том числе 23 ребенка, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку в больницы области обратились 2 105 человек, в том числе 412 детей.

Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области еженедельно исследует клещей на заражённость возбудителями инфекций. На этот раз с людей сняли пять зараженных клещей. 4 из них были инфицированы боррелиозом, 1 - гранулоцитарным анаплазмозом человека.

Лаборатория расположена во Владимире по ул. Токарева, д.5. Время работы лаборатории для приёма клещей: Пн.-чт. 9.00-11.45 и 13.00-15.00, в пт. 9.00-11.45. Исследование платное.