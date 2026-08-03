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НовостиОбщество3 августа 2026 11:47

В Суздале мать и дочь незаконно зарегистрировали дома семью иностранцев

Во Владимирской области местные жители обвиняются в фиктивной постановке на учет иностранных граждан
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Суздаля направило в суд уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в России.

В преступлении обвиняются 62-летняя жительница города-музея и ее 24-летняя дочь. По версии следствия, в собственности родственниц находится помещение в Суздальском округе, где они зарегистрировали гражданина Узбекистана, а позднее, по его просьбе, поставили там на учет всю его семью, то есть еще трех человек. Ни один из них в этом доме никогда не жил.

Уголовное дело направлено в Суздальский районный суд, а регистрация иностранцев аннулирована.