В Суздале мать и дочь незаконно зарегистрировали дома семью иностранцев

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Суздаля направило в суд уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в России.

В преступлении обвиняются 62-летняя жительница города-музея и ее 24-летняя дочь. По версии следствия, в собственности родственниц находится помещение в Суздальском округе, где они зарегистрировали гражданина Узбекистана, а позднее, по его просьбе, поставили там на учет всю его семью, то есть еще трех человек. Ни один из них в этом доме никогда не жил.

Уголовное дело направлено в Суздальский районный суд, а регистрация иностранцев аннулирована.