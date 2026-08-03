Во Владимирской области локализован пожар в складском комплексе после атаки БПЛА

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Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, в Собинском районе продолжается тушение крупного пожара, случившегося на складском комплексе после атаки беспилотными летательными аппаратами утром 3 августа.

Сейчас пожар удалось локализовать на площади 100 тысяч квадратных метров. В тушении задействованы 203 пожарных и 67 единиц различной техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России. В помощь владимирским сотрудникам МЧС прибыли коллеги из Ивановской и Московской областей.

Александр Авдеев отметил, что работа по тушению продолжается, и поблагодарил всех за поддержку.