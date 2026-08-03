Праздник огурца в Суздале собрал рекордные 20 тысяч гостей

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1 и 2 августа в Музее деревянного зодчества прошел XXIV Праздник огурца. В этом году праздник впервые длился два дня и установил новый рекорд: его площадку посетили 20 тысяч человек со всей страны и стран зарубежья — это самая высокая посещаемость за всю историю фестиваля.

«Нам очень приятно, что этот праздник так любим гостями Суздаля, год от года он "набирает обороты". Поэтому мы приняли решение сделать его двухдневным. И праздник снова побил рекорды посещаемости - 20 тысяч посетителей. Общее же количество гостей города по предварительным данным вновь превысило 35 тысяч человек», — отметила генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алиса Бирюкова.

Многие гости приезжали в народных костюмах, примеряли на себя образ огурца, а некоторые — даже томата. Авторы самых ярких нарядов получили памятные подарки.

На протяжении двух дней в «Засолочной избе» гостей угощали малосольными и маринованными огурчиками. Специально к фестивалю сотрудники музея подготовили около трех тонн любимого угощения.

На сцене проходили «огуречные» состязания: скоростное поедание огурцов, огуречный тир, танцы с малосольными огурцами и забеги в лаптях. Впервые в программе появился «Огуречный квиз». Одним из самых ярких моментов фестиваля стал флешмоб #ХороводЕдинстваНародовРоссии.

На сцене выступили «Полынь Folk», MATANYA, «Репа», Slaveta, Sumorota, Clever, «КоленкорЪ», Runa Project и объединение «Притоп Тритона». Специальным гостем фестиваля стала Влада Miravi.

Настоящим подарком для семей с детьми стала встреча с Копатычем из «Смешариков». Любимый герой охотно фотографировался с гостями и поделился своим фирменным рецептом засолки огурцов.

Бренд-шеф ресторана «Матрешка» Владислав Пискунов провел мастер-классы по приготовлению ботвиньи с огурцом и рыбой и салата из клубники с малосольными огурцами. Повар проекта «Пища династии Минь» Александр Борисов рассказал, как приготовить знаменитые битые огурцы, а ирландский шеф-повар Пол Кэролл познакомил гостей с рецептами маринованного лосося с огурцами, кефиром и мятой, а также лимонного тарта с огурцом.

В следующем году Праздник огурца отметит четверть века.