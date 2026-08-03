В Муроме нижегородец во время ссоры избил мастера по ремонту автомобилей

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Мурома утвердило обвинительное заключение и направило в суд уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью человека.

По версии следствия, в апреле приятель попросил 25-летнего жителя города Кулебаки Нижегородской области съездить к мастеру по ремонту автомобилей, чтобы забрать кое-какие вещи, оставшиеся в сданной на починку машине.

Нижегородец выполнил просьбу, но во время общения с 30-летним мастером поругался с ним, и в ходе ссоры принялся избивать. Мужчина дважды ударил потерпевшего по лицу, отчего тот упал, после чего нижегородец нанес ему множество ударов ногами по туловищу и сбежал.

В результате у муромлянина оказались сломаны ребра, также он получил разрыв левого легкого, ссадины и многочисленные ушибы. Сам он не смог подняться и позвонил матери, а та вызывала экстренные службы и мастера увезли в больницу.

Нижегородец, ранее уже судимый за грабеж с применением насилия, вину не признал и делал упор на самообороне. Однако его версию опровергли в ходе следствия, в том числе показаниями свидетеля.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Муромский городской суд.