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НовостиОбщество3 августа 2026 9:57

Во владимирском сквере "Липки" состоялся пробный пуск фонтана после ремонта

Специалисты перешли к благоустройству территории
Виктория СУХОВА
фото администрации Владимира

фото администрации Владимира

Совсем скоро во владимирском сквере "Липки" откроют после реконструкции фонтан. Не исключено, что это произойдет ко Дню города.

Как сообщили в мэрии, основной комплекс работ уже завершен, и специалисты "Водоканала" совершили пробный запуск. Исторический облик фонтана удалось сохранить.

Сейчас специалисты перешли к финальной стадии — благоустройству прилегающей территории. Ведется укладка новой тротуарной плитки, чтобы прогулочная зона вокруг фонтана стала комфортной и эстетичной для горожан и туристов.