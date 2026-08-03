Во владимирском сквере "Липки" состоялся пробный пуск фонтана после ремонта

фото администрации Владимира

Совсем скоро во владимирском сквере "Липки" откроют после реконструкции фонтан. Не исключено, что это произойдет ко Дню города.

Как сообщили в мэрии, основной комплекс работ уже завершен, и специалисты "Водоканала" совершили пробный запуск. Исторический облик фонтана удалось сохранить.

Сейчас специалисты перешли к финальной стадии — благоустройству прилегающей территории. Ведется укладка новой тротуарной плитки, чтобы прогулочная зона вокруг фонтана стала комфортной и эстетичной для горожан и туристов.