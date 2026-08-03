Во Владимирской области отменили беспилотную опасность

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РСЧС Владимирской области сообщила об отмене угрозы атаки украинских беспилотников. Сейчас жителям региона ничего не угрожает.

Напомним, что утром 3 августа беспилотники атаковали складской комплекс в Собинском районе, начался пожар. Клубы дыма были видны даже во Владимире. В результате происшествия пострадало три человека - двое мужчин и женщина. У одного мужчины была повреждена голова, его отправили в БСП, у второго травма пальца на руке, он находится на амбулаторном лечении, у женщины - повреждение ноги, госпитализация не потребовалась.

Ранее беспилотники атаковали несколько жилых домов. Обошлось без пострадавших, было повреждено имущество. Владимирцы получат от властей выплату на устранение последствий в размере 15 тысяч рублей.