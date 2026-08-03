СК России расследует дело о теракте после атаки на склад во Владимирской области

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Как сообщает Следственный комитет России, по факту атаки украинских вооруженных формирований на логистический центр во Владимирской области заведено уголовное дело по статье «Теракт».

По предварительным данным следствия, 3 августа вооруженные формирования Украины при помощи беспилотников нанесли удары по складскому комплексу в Собинском округе, в результате чего начался пожар и несколько человек пострадали.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК России. Уголовное дело расследуется Главным следственным управлением СКР. На месте обнаруженф фрагменты БПЛА, по которым назначат экспертизы.

Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев уточнил, что в результате произошедшего пострадали три человека: одного молодого мужчину увезли в БСП Владимира с травмой головы, еще один молодой человек получил травму пальца и получил помощь в Собинской ЦРБ. Третьим пострадавшим оказалась местная жительница, повредившая ногу, ей госпитализация также не потребовалась. К счастью, жизни пострадавших ничто не угрожает.