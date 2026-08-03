Благодаря вмешательству прокуратуры суздальская библиотека получила оборудование

фото прокуратуры Владимирской области

В Суздале прокурор держит на контроле завершение работ по оснащению районной библиотеки в рамках национального проекта «Семья».

Установлено, что в 2026 году "Суздальская централизованная библиотечная система" заключила контракт с подрядными организациями на поставку мебели и оборудования. Срок одного из контрактов истек 10 июня, однако его условия подрядчик не выполнил. Заказчик за ходом работ должным образом не следил, отмечают в надзорном ведомстве.

После прокурорского вмешательства оборудование поставлено в учреждение культуры, контракт оплачен в полном объеме.

Исполнении оставшихся контрактов контролируется межрайонной прокуратурой.