Ремонтировавший Владимирский драмтеатр подрядчик потребовал 131 миллион рублей

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Арбитражный суд Владимирской области продолжает рассмотрение иска, поданного ГБУ «Служба единого заказчика Владимирской области» к подрядчикам, ремонтировавшим областной драмтеатр — компании ООО «Век» и саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Крыма». У властей и строителей возникли разногласия по поводу качества ремонта, и первые требуют от вторых 417 миллионов 223 тысячи 903 рубля.

Как следует из картотеки дел Арбитражного суда региона, ООО «Век» обратилось с встречным исковым заявлением, потребовав взыскать со «Службы единого заказчика Владимирской области» 131 миллион 906 тысяч 942 рубля. Кроме того, фирма попросила об отсрочке по уплате госпошлины.

Однако 31 июля суд оставил иск подрядчика без движения, мотивировав это недостатком документов, которые обосновали бы необходимость в отсрочке. Компании предоставлено время до 31 августа для устранения недостатков.

Что касается процесса по основному иску, то следующее заседание состоится 24 августа.