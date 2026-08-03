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НовостиОбщество3 августа 2026 6:46

Во Владимирской области из-за атаки БПЛА число пострадавших выросло до трех

Пострадавшему оказали необходимую помощь
Виктория СУХОВА
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Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Александр Авдеев сообщил уже о третьем пострадавшем из-за атаки беспилотников в Собинском районе. Молодой мужчина получил травму пальца руки. В районной больнице ему была оказана вся необходимая помощь. Пациент продолжит лечение амбулаторно.

Ранее мы также сообщали, что мужчина получил травму головы, его отправили в "Красный крест", а женщина из соседнего населенного пункта повредила ногу. Госпитализация не потребовалась.

Напомним, что сегодня утром был атакован складской комплекс, после чего начался пожар. Люди были эвакуированы.