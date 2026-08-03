В сельском магазине Камешковского округа продавали просроченные продукты

фото прокуратуры Владимирской области

В социальных сетях сыпались жалобы на работу сельского магазина в Камешковском округе, якобы там торговали просроченными продуктами. На жалобы отреагировала прокуратура.

Во время проверки надзорного ведомства были выявлены нарушения. Там, действительнго, продавали продукцию с истекшими более чем на полгода сроками годности (мясные полуфабрикаты, молочную продукцию, хлебобулочные изделия и др.). Также были нарушены условия хранения и отсутствие маркировки. У продавца не было медицинской книжки, перечислили в областной прокуратуре.

Предпринимателю было внесено представление, возбуждено дело об административном правонарушении.

После прокурорского вмешательства просроченная продукция была снята с реализации, допущенные в деятельности магазина нарушения устранены.