Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 августа 2026 6:11

В сельском магазине Камешковского округа продавали просроченные продукты

Благодаря прокуратуре все нарушения были устранены
Виктория СУХОВА
фото прокуратуры Владимирской области

фото прокуратуры Владимирской области

В социальных сетях сыпались жалобы на работу сельского магазина в Камешковском округе, якобы там торговали просроченными продуктами. На жалобы отреагировала прокуратура.

Во время проверки надзорного ведомства были выявлены нарушения. Там, действительнго, продавали продукцию с истекшими более чем на полгода сроками годности (мясные полуфабрикаты, молочную продукцию, хлебобулочные изделия и др.). Также были нарушены условия хранения и отсутствие маркировки. У продавца не было медицинской книжки, перечислили в областной прокуратуре.

Предпринимателю было внесено представление, возбуждено дело об административном правонарушении.

После прокурорского вмешательства просроченная продукция была снята с реализации, допущенные в деятельности магазина нарушения устранены.