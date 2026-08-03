Во Владимирской области число пострадавших после атаки БПЛА выросло до двух

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, количество людей, пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на складской комплекс в Собинском округе выросло до двух.

Второй пострадавшей оказалась женщина, живущая в населенном пункте по соседству со складом. У нее врачи диагностировали незначительное повреждение ноги, госпитализация ей не потребовалась.

Напомним — первым пострадавшим оказался молодой человек, который получил травму головы. Врачи доставили его в Больницу скорой медицинской помощи Владимира.