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НовостиПроисшествия3 августа 2026 6:08

Во Владимирской области число пострадавших после атаки БПЛА выросло до двух

В Собинском округе еще один человек пострадал в результате атаки беспилотников
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, количество людей, пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на складской комплекс в Собинском округе выросло до двух.

Второй пострадавшей оказалась женщина, живущая в населенном пункте по соседству со складом. У нее врачи диагностировали незначительное повреждение ноги, госпитализация ей не потребовалась.

Напомним — первым пострадавшим оказался молодой человек, который получил травму головы. Врачи доставили его в Больницу скорой медицинской помощи Владимира.