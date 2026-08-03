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НовостиОбщество3 августа 2026 5:43

Во Владимирской области при атаке БПЛА на склад пострадал один человек

В Собинском округе в результате атаки беспилотников имеется пострадавший
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Собинском округе имеется один пострадавший. Им оказался молодой мужчина, получивший повреждение в области головы.

По предварительным данным, ранение не представляет опасности для жизни, и сейчас молодого человека бригадой «скорой» доставляют в Больницу скорой помощи Владимира.

Напомним: об атаке беспилотников на складской комплекс во Владимирской области губернатор Александр Авдеев сообщил утром 3 августа. В результате на складе произошли разрушения и начался пожар, на месте работают экстренные службы.