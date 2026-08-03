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НовостиОбщество3 августа 2026 5:31

Владимирская прокуратура контролирует соблюдение прав жителей после атаки БПЛА

Прокуратура Владимирской области открыла «горячую линию» после атаки БПЛА
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, на место ЧП в Собинском муниципальном округе, где произошло попадание беспилотных летательных аппаратов в складской комплекс, выехал Собинский межрайонный прокурор Александр Нестеров, который контролирует ситуацию на месте. В частности, надзорное ведомство взяло на контроль соблюдение прав граждан, со всеми ведомствами обеспечено взаимодействие.

В региональной прокуратуре для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи открыли специальную «горячую линию» по телефону 8-910-670-10-13.

Тем временем Министерство региональной безопасности Владимирской области через канал экстренного оповещения населения проинформировало от отбое беспилотной опасности.