Во Владимирской области БПЛА атаковали складской комплекс

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Как сообщает губернатор Владимирской области Александр Авдеев, 3 августа на территории Собинского муниципального округа беспилотными летательными аппаратами был атакован складской комплекс.

По информации главы региона, в результате атаки имеются разрушения, начался пожар. Людей со склада эвакуировали, сейчас на месте работают оперативные службы. Пока другой официальной информации нет.

Беспилотная опасность на территории Владимирской области сохраняется, в связи с чем Александр Авдеев призвал к соблюдению мер предосторожности.