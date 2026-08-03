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НовостиПроисшествия3 августа 2026 5:07

Во Владимирской области БПЛА атаковали складской комплекс

В Собинском округе произошла атака беспилотника на склад
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает губернатор Владимирской области Александр Авдеев, 3 августа на территории Собинского муниципального округа беспилотными летательными аппаратами был атакован складской комплекс.

По информации главы региона, в результате атаки имеются разрушения, начался пожар. Людей со склада эвакуировали, сейчас на месте работают оперативные службы. Пока другой официальной информации нет.

Беспилотная опасность на территории Владимирской области сохраняется, в связи с чем Александр Авдеев призвал к соблюдению мер предосторожности.