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НовостиОбщество2 августа 2026 18:05

Во Владимирской области стартовала акция «Помоги собраться в школу!»

Ежегодно владимирцы собирают вещи для нуждающихся в этом семей
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщила министр социальной защиты населения Владимирской области Елена Беряцкене и областное правительство, в регионе стартовала традиционная акция «Помоги собраться в школу!». В ее рамках неравнодушные жители собирают канцтовары, рюкзаки и прочие мелочи для детей из нуждающихся семей.

В нынешнем году школьно-письменные принадлежности передадут многодетным семьям, детям-инвалидам и детям участников СВО. Также 130 подарочных рюкзаков со всеми принадлежностями поедут в подшефный региону город Кировское ДНР – там их получит каждый первоклассник.

Сбор принадлежностей ведется во всех округах и городах Владимирской области в комплексных центрах социального обслуживания населения, а также в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних. Полный список размещен Правительством региона.