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НовостиОбщество2 августа 2026 13:59

Во Владимире на месте бывшего сборного пункта могут построить гостиницу

Такое предложение прозвучало в ходе заседания Градостроительного совета при главе региона
Алексей КОТМЫШЕВ
Здание бывшего сборного пункта

Здание бывшего сборного пункта

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На днях губернатор Владимирской области Александр Авдеев провел заседание Градостроительного совета, в ходе которого, помимо прочих вопросов, поднимался вопрос об облике исторического ядра Владимира.

В частности, речь зашла о судьбе здания бывшего сборного пункта областного военного комиссариата, расположенного на пересечении Ерофеевского спуска и улицы Большой Московской.

Отмечается, что здание вот уже более десяти лет пустует. При этом само по себе оно не является объектом культурного наследия, зато стоит в охранной зоне памятников ЮНЕСКО, так как поблизости находятся Успенский и Дмитриевский соборы, а также Золотые ворота.

В качестве одного из вариантов того, что могло бы появиться на этом месте, был предложен вариант строительства гостиницы.

Однако Александр Авдеев отметил, что до этого времени предстоит уточнить ряд моментов в сфере соблюдения градостроительного законодательства и согласовать проект с Министерством культуры России.

Губернатор добавил, что концепцию строительства гостиницы власти региона будут предлагать в качестве потенциального варианта для инвесторов.