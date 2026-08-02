Во Владимире на месте бывшего сборного пункта могут построить гостиницу

Здание бывшего сборного пункта Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На днях губернатор Владимирской области Александр Авдеев провел заседание Градостроительного совета, в ходе которого, помимо прочих вопросов, поднимался вопрос об облике исторического ядра Владимира.

В частности, речь зашла о судьбе здания бывшего сборного пункта областного военного комиссариата, расположенного на пересечении Ерофеевского спуска и улицы Большой Московской.

Отмечается, что здание вот уже более десяти лет пустует. При этом само по себе оно не является объектом культурного наследия, зато стоит в охранной зоне памятников ЮНЕСКО, так как поблизости находятся Успенский и Дмитриевский соборы, а также Золотые ворота.

В качестве одного из вариантов того, что могло бы появиться на этом месте, был предложен вариант строительства гостиницы.

Однако Александр Авдеев отметил, что до этого времени предстоит уточнить ряд моментов в сфере соблюдения градостроительного законодательства и согласовать проект с Министерством культуры России.

Губернатор добавил, что концепцию строительства гостиницы власти региона будут предлагать в качестве потенциального варианта для инвесторов.