Владимирский омбудсмен помог больному получить жизненно важное лекарство

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Как сообщает уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова, к ней обратился местный житель, страдающий аутоиммунным заболеванием и нуждающийся в регулярном приеме определенного препарата. Без лекарства больному резко становилось хуже, однако в какой-то момент его не смогли вовремя обеспечить бесплатным препаратом.

Мужчине пришлось обращаться за помощью к омбудсмену. Людмила Романова и ее сотрудники сделали необходимые обращения в профильные структуры и вскоре смогли обеспечить человека 15 упаковками необходимого препарата. Этой партии лекарства мужчине теперь хватит на длительный срок.