В Гороховце капитальный ремонт детского сада №8 идет по графику

Фото: Правительство Владимирской области

Как сообщают Правительство Владимирской области и глава Гороховецкого округа Оксана Рябовол, в Гороховце продолжается капитальный ремонт детского сада №8. Сейчас специалисты приступили к отделке фасада цветными металлическими панелями, которые выбирали, в том числе, родители детей.

Одновременно внутри здания продолжают трудиться маляры, штукатуры, электрики и плиточники. На стенах в санузлах положили плитку с рисунком, а в ближайшее время в детский сад начнут завозить новое оборудование Также полностью обновляются пищеблок и помещения для групп.

Сейчас работы идут в графике, и если все пойдет по плану, ремонт закончится в конце ноября текущего года.