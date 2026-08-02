В Покрове на месте пожара в многоквартирном доме обнаружен погибший

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 31 июля в 19.05 диспетчеры Центра управления в кризисных ситуациях приняли вызов из города Покров, где случился пожар в доме №53 по улице 3-го Интернационала.

На место ЧП немедленно были направлены 12 сотрудников Петушинского пожарно-спасательного гарнизона на четырех машинах. К моменту их приезда из окна третьего этажа шел дым. Пожар удалось локализовать и ликвидировать на площади 3 квадратных метра.

К сожалению, в пострадавшей в результате пожара квартире сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего, личность которого сейчас устанавливается сотрудниками правоохранительных органов.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.