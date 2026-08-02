В Селивановском округе один человек пострадал на пожаре в жилом доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 1 августа в 21.56 диспетчеры Селивановского пожарно-спасательного гарнизона приняли информацию о пожаре, случившемся в райцентре — в поселке Красная Горбатка на улице Школьная в доме №9.

На место возгорания выехали девять сотрудников МЧС на двух машинах. К моменту их прибытия частный жилой дом горел открытым пламенем. По предварительным данным, один человек пострадал, ему оказана медицинская помощь.

Пожар удалось локализовать и через некоторое время полностью потушить на площади 135 квадратных метров. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.