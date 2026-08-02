В Петушинском районе в СНТ нарушались требования пожарной безопасности

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Петушинского округа совместно со специалистами госпожнадзора регионального ГУ МЧС провело проверку соблюдения требований пожарной безопасности в местных садовых товариществах, находящихся возле лесов.

В ходе мероприятий обнаружились многочисленные нарушения. Так, не везде территории чистили от сухой травы, опахивали территорию, граничащую с лесами, минерализованными полосами и ставили в садовых товариществах схемы проезда к противопожарным водоемам. Сами противопожарные пруды тоже не везде соответствовали установленным требованиям.

По результатам проверки председателям 14 СНТ были внесены представления. Также на них составлены административные протоколы за нарушение требований пожарной безопасности.