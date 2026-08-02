Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 августа 2026 5:58

В Александровском округе большегрузы продолжают разбивать дороги

Общественники повторно проверили ситуацию с проездом большегрузов
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает ОНФ Владимирской области, представители «Народного фронта» вновь проверили ситуацию с движением большегрузов через населенные пункты Александровского округа.

Ранее сообщалось, что машины едут с карьеров по улицам и разбивают местные дороги. После сигнала общественников на трассе «Струнино-Площево» установили пункт весогабаритного контроля и создали иной путь с карьеров, но оказалось, что грузовые машины поехали по объездным дорогам и все еще идут через населенные пункты. Таким образом, дороги продолжают разрушаться.

В связи с этим было сделано обращение в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области, а также во «Владупрадор». Тем не менее, пока проблема не решена.