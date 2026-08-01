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НовостиОбщество1 августа 2026 13:55

Во Владимире установили памятник Андрею Боголюбскому

Однако даты официального открытия пока не называют
Виктория СУХОВА
Рендер предоставлен администрацией Владимира

Рендер предоставлен администрацией Владимира

Работы по установке памятника Андрею Боголюбскому вышли на финишную прямую.

Подрядчик выполнил большой комплекс работ: выложена плитка на смотровой, смонтированы три лестницы, обустроена удобная пешеходная дорожка. Памятник установлен на постаменте.

В ближайшее время будет проведен комплекс работ по дополнительному освещению территории, установке клумб и других работ по благоустройству.

Напомним, что автор памятника благоверному князю - белорусский скульптор Илья Кирьянов, работающий в жанре христианской скульптуры. Бронзовый 4-метровый монумент установлен на постаменте сложной формы высотой чуть меньше 170 сантиметров, отделанном натуральным камнем.