Во Владимире установили памятник Андрею Боголюбскому

Рендер предоставлен администрацией Владимира

Работы по установке памятника Андрею Боголюбскому вышли на финишную прямую.

Подрядчик выполнил большой комплекс работ: выложена плитка на смотровой, смонтированы три лестницы, обустроена удобная пешеходная дорожка. Памятник установлен на постаменте.

В ближайшее время будет проведен комплекс работ по дополнительному освещению территории, установке клумб и других работ по благоустройству.

Напомним, что автор памятника благоверному князю - белорусский скульптор Илья Кирьянов, работающий в жанре христианской скульптуры. Бронзовый 4-метровый монумент установлен на постаменте сложной формы высотой чуть меньше 170 сантиметров, отделанном натуральным камнем.