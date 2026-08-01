Во Владимирской области прошел слет "ЮНАРМИИ"

Фото со страницы областного Правительства в MAX.

Правительство Владимирской области сообщило, что в регионе в рамках слета регионального отделения "ЮНАРМИИ" определили векторы работы с молодёжью в сфере патриотического воспитания. Также на слете был утверждён новый состав Штаба.

Правда в областном Правительстве не уточнили, кто конкретно занял руководящие должности. Известно лишь, что обновлённая команда регионального отделения будет работать в период с 2026 по 2031 год. Их задача – определить стратегию развития и векторы работы с молодёжью с сфере патриотического воспитания.

На мероприятии присутствовала министр молодежной политики Владимирской области Елена Янина. Она заявила по итогам, что "ЮНАРМИЯ" в нашем регионе уже доказала свою состоятельность. Теперь по мнению регионального министра надо сделать так, чтобы движение стало еще активней в работе по патриотическому воспитанию.