В Гороховецком районе прокуратура через суд добилась ремонта дороги

Фото со страницы прокуратуры Владимирской области в MAX.

Как-то принято считать, что щебеночные дороги у нас встречаются только в деревнях и на подходах к ним. Однако прокуратура Гороховецкого района сумела найти такую дорогу прямо в Гороховце. После чего начала добиваться справедливости.

Дорогу обнаружили в результате надзорных мероприятий. Одна из городских дорог оказалась не соответствующей установленным нормативам. Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать собственника "привести автомобильную дорогу общего пользования местного значения в соответствие с требованиями законодательства".

Помимо прочего прокуратура потребовала устранить повреждения поперечного профиля дороги, келейность, выбоины и просадки грунта. По данным пресс-службы надзорного ведомства, суд встал на сторону прокуратуры. Решение суда уже исполнено, автомобильная дорога приведена в нормативное состояние.