В лагере "Олимп" пройдет 60-я смена "Искатель" для одаренных старшеклассников

фото со страницы Правительства Владимирской области в ВК

Со 2 по 19 августа состоится юбилейная 60 я смена легендарного лагеря «Искатель». Она пройдёт на базе Центра «Олимп». Ее участниками станут более трёхсот школьников от 14 лет и старше.

В рамках смены участники освоят аэротехнологии и нейросети, познакомятся с основами моделирования, лазерной резки, программирования и робототехники. Блок естественно научных дисциплин включает программы по медицине, анатомии и экологии. В гуманитарном цикле предусмотрены занятия по журналистике, литературе, истории, психологии и вожатскому мастерству. Отдельная часть программы - школа безопасности: ребята отработают практические навыки туризма и основ выживания. Для участников, ориентированных на творческие профессии, подготовлена программа по искусству - она охватывает направления изобразительного творчества, музыки, кино и театра.

На протяжении всей смены ребят будут сопровождать наставники - комиссары Владимирского областного педагогического отряда «Родник».