Во Владимире обновляют городскую инфраструктуру

фото с сайта администрации Владимира

Во Владимире продолжается работа по развитию городской инфраструктуры.

Значительные усилия направлены на обновление въездных групп. Специалисты МКУ «Зеленый город» провели комплексные работы по восстановлению городских памятников и стел. Так, на днях сотрудники учреждения занимались благоустройством территории у пересечения улицы Горького и проспекта Строителей, где расположена одна из любимых топиарных фигур горожан - «Мишки». Проведена не только покраска стелы, но и запланированы масштабные работы по озеленению.

«Центр управления городскими дорогами» активно обновляет дорожную разметку, учитывая все обращения горожан.

Ещё одним важным аспектом благоустройства является борьба с незаконной торговлей. Городские службы регулярно проводят рейды по выявлению несанкционированных торговых точек.