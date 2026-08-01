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НовостиОбщество1 августа 2026 5:39

В первом полугодии депутаты ЗС Владимирской области приняли 121 закон

На заключительном весеннем заседании были подведены итоги деятельности Заксобрания
Виктория СУХОВА
фото ЗСВО

фото ЗСВО

Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова на заключительном весеннем заседании подвела итоги, обозначив ключевые результаты деятельности.

За первое полугодие областным парламентом был принят 121 закон, 64 из них были подготовлены депутатами.

Среди социально значимых законов Ольга Хохлова назвала внесение изменений в региональный бюджет, связанных с увеличением расходов на сферу образования и здравоохранения в 2026 году, учреждение награды «За содействие специальной военной операции», расширение перечня категорий граждан, имеющих право на однократное бесплатное получение земельного участка в собственность, принятие закона, смягчающего условия получения ежемесячного пособия многодетными семьями, где есть дети до 17 лет, расширение мер поддержки детей-сирот по приобретению жилья.

- Все планы, поставленные нами на весеннюю сессию областного парламента, были выполнены. Хочу всю нашу команду областного парламента поблагодарить за хорошую и продуктивную работу, - обратилась к коллегам Ольга Хохлова.