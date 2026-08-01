Владимирских ремесленников освободили от обязательной маркировки продукции

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С 1 июля текущего года российская система маркировки «Честный знак» расширена на новые товары, а для уже маркируемых категорий ужесточены требования к передаче сведений о продажах.

Эти новшества не коснулись ремесленников Владимирской области. 33 регион присоединился к ряду субъектов РФ, применяющих практику освобождения мастеров от обязательной маркировки своей продукции.

В перечень продуктов труда ремесленников, освобождаемых от обязательной маркировки, входят: текстиль и одежда, изделия из дерева и растительных материалов, косметика и парфюмерия ручной работы, изделия из стекла и керамики, изделия из металла и камня, игрушки и сувениры.

Всестороннюю поддержку ремесленникам оказывает Центр «Мой бизнес» Владимирской области: присваивает статус «Ремесленник» и вносит в региональный реестр, выдаёт информационное письмо, подтверждающее освобождение от обязательной маркировки продукции, проводит бесплатные консультации, содействует в участии в ярмарочно-выставочных мероприятиях для продвижения продукции, организует мероприятия по обучению и развитию предпринимательских навыков.