В Камешковской ЦРБ потушили условный пожар на первом этаже здания

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, по легенде учений, пожар начался в одном из лечебных корпусов Камешковской ЦРБ. По причине короткого замыкания в электрощитовой на первом этаже помещения быстро наполнились дымом, который проник в коридоры и больничные палаты, где пациенты не могли самостоятельно передвигаться.

Кроме того, ситуацию осложняли баллоны с кислородом, которые угрожали взрывом. После поступившего сигнала на место выехали 12 сотрудников 4-го пожарно-спасательного отряда на трех машинах.

Как только сработала автоматическая сигнализация, персонал больницы начал эвакуировать людей, а прибывшие пожарные расчеты прибыли на место, звеньями газодымозищитников провели разведку и помогли выбраться на улицу оставшимся внутри людям, а вскоре потушили условный пожар.

Учения прошли успешно.