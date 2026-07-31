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НовостиОбщество31 июля 2026 14:16

В Камешковской ЦРБ потушили условный пожар на первом этаже здания

Противопожарные учения провели в медучреждении на днях
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, по легенде учений, пожар начался в одном из лечебных корпусов Камешковской ЦРБ. По причине короткого замыкания в электрощитовой на первом этаже помещения быстро наполнились дымом, который проник в коридоры и больничные палаты, где пациенты не могли самостоятельно передвигаться.

Кроме того, ситуацию осложняли баллоны с кислородом, которые угрожали взрывом. После поступившего сигнала на место выехали 12 сотрудников 4-го пожарно-спасательного отряда на трех машинах.

Как только сработала автоматическая сигнализация, персонал больницы начал эвакуировать людей, а прибывшие пожарные расчеты прибыли на место, звеньями газодымозищитников провели разведку и помогли выбраться на улицу оставшимся внутри людям, а вскоре потушили условный пожар.

Учения прошли успешно.